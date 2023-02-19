За 2022 год в Карелии из торговли изъято 9 партий молочной продукции

За 2022 год проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 111 хозяйствующих субъектов, осуществляющего оборот молочной продукции, проверено 167 объектов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия.

Лабораторно исследовано 373 пробы молочной продукции по показателям качества и безопасности. Превышения допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

Удельный вес не соответствующих проб молочной продукции по микробиологическим показателям в 2022 году составил 4,13%, что незначительно превышает показатель за 2021 год - 4,8%.

Удельный вес не соответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям составил 13,3%, что на 1,4% выше показателя за 2021 г. (11,9 %).

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий Управлением изъято из оборота 9 партий молочной продукции.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий Управлением и судами вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов на сумму 850 тыс. рублей.