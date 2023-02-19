В Петрозаводский университет нагрянули силовики

Представители силовых структур пришли в Петрозаводский университет по приглашению Центра карьеры ПетрГУ. Студентам рассказали об условиях работы в каждой из организаций, об открытых вакансиях и возможностях карьерного роста, сообщает сайт ПетрГУ.

Диалог студентов с потенциальными будущими работодателями был интересным и содержательным. Многие подходили с индивидуальными вопросами, лично знакомились с силовиками и даже оставляли свои резюме.

Вторая часть карьерного марафона включала интерактивное взаимодействие с работодателями. Были организованы мастер-классы от экспертно-криминалистического центра МВД по снятию отпечатков пальцев. Сотрудники Центра кинологической службы показали, как работают служебные собаки.

Отряд ОМОН Росгвардии, Управление службы судебных приставов, Отряд спецназначения «Гром» продемонстрировали служебное оборудование и обмундирование. Студенты могли всё примерить и подержать в руках. // Фото: ПетрГУ