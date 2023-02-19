В ходе проверок карельские росгвардейцы изъяли 15 единиц оружия

За прошедшую неделю 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, проведены сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД по Республике Карелия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято 15 единиц огнестрельного оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают, что оружие является источником повышенной опасности. Владелец обязан хранить принадлежащее ему оружие с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.

Владелец оружия лично несёт предусмотренную законом ответственность за нарушение этих требований, а также за утрату принадлежащего ему оружия. // Фото: fxquadro / Freepik