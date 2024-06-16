Южный циклон несет грозы и дожди в Карелию

С приходом циклона с юга земля пропитается влагой по всей Карелии.

Непогода ожидается во вторник, 18 июня. Республике предвещают обильные дожди, местами даже прогремят грозы.

«Ожидается выпадение 10-20 мм осадков, местами не исключены и 20-30 мм (месячная норма июня Петрозаводска 61 мм)»,

- предупреждают в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии».

Порция влаги достанется и Петрозаводску. За сутки может выпасть 15-18 мм осадков.

Несмотря на то, что будет поливать, сильной прохлады не будет. Днем температура воздуха будет в пределах +13, +16 градусов на севере, а на юге чуть теплее +15, +20 градусов. В Петрозаводске днем ожидается +16, +18 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»