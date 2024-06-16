16 июня 2024, 08:30
В воскресном прогнозе погоды не нашлось места для дождя
Какая погода установится 16 июня в Карелии и Петрозаводске
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, Пудоже днем +23;
В Сегеже, Суоярви днем +22;
В Сортавале днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»