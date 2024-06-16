В воскресном прогнозе погоды не нашлось места для дождя

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, Пудоже днем +23;

В Сегеже, Суоярви днем +22;

В Сортавале днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»