Ночью в Карелии может быть прохладно, но днем в воскресенье до +25

В Петрозаводске в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +21, +23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на севере местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами посвежеет до +4, но днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +21;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце ночью +11, днем +23;

В Пудоже ночью +9, днем +23;

В Сегеже ночью +11, днем +22;

В Сортавале ночью +10, днем +20;

В Суоярви ночью +10, днем +22. // фото «Петрозаводск говорит»