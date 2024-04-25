Южный циклон «Бирута» принесет тепло в Карелию

Южный циклон «Бирута» принесет тепло в нашу республику. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Отмечается, что циклон вызовет осадки в Карелии, но также и откроет дорогу теплу. В пятницу потепление придет на юг республики, там в дневные часы воздух прогреется до +7...+12 градусов, в центре и на севере Карелии ожидается +3...+8 градусов. В конце недели на юге потеплеет до +9...+14 градусов, в центре до +7...+12 градусов, на севере +3...+8. В отдельных районах на юге республики до +14...+16 градусов.

Теплее станет и в Петрозаводске. В пятницу ожидается до +9...+11 градусов, в конце недели до +10...+13 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»