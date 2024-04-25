В пятницу в Карелии ожидается до 16 градусов тепла

Завтра, 26 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, на севере местами до -4°С, днем +7,+12°С, на юге местами до +16°С, на севере +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно, дождь со снегом.

В Сегеже +2+6, пасмурно, дождь со снегом.

В Сортавале +4+7, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Daiga Ellaby