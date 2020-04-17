17 апреля 2020, 07:56
Южнокорейский внедорожник сгорел сегодня утром на юге Карелии
Огонь повредил моторный отсек в автомобиле SsangYong Kyron, принадлежащем жителю Видлицы
Сегодня ранним утром в 04 часа 33 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о горящей иномарке в Устье Видлицы.
Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и приступили к тушению автомобиля.
В результате пожара в автомобиле SsangYong Kyron, принадлежащем жителю поселка Видлица, огнем был поврежден моторный отсек на площади два квадратных метра. По какой причине среди ночи загорелась иномарка, сейчас устанавливают специалисты.