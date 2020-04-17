Сегодня ночью пожар уничтожил баню в Карелии

Сегодня ночью в 03 часа 10 минут на пульт Единой службы Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в деревне Космозеро.

На место происшествия выехали пожарные из поселка Великая Губа и села Шуньга. Когда, преодолев значительное расстояние, к месту вызова прибыли первые пожарные, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Баню спасти было уже невозможно. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще одна баня горела в Петрозаводске. Пожар произошел 16 апреля в четыре часа дня на улице Островского возле дома №33.

В строении огнем было повреждено помещение на втором этаже на площади восемь квадратных метров. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.