Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Певец и композитор Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии. Слова музыканта приводит aif.ru.

Как отметил Лоза, он ежемесячно получает от государства 16 тысяч рублей. По его словам, ему никакие надбавки не положены, и он получает базовую московскую пенсию.

Музыкант добавил, что имеет также авторские отчисления с написанных им песен. «Это по всему миру так: интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее. Но из-за этого с меня сняты надбавки», - рассказал артист.

Напомним, Юрий Лоза станет специальным гостем фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+), который пройдет 14-16 июня под Петрозаводском. Музыкант выступит с лучшими песнями в один из дней главного приключения карельского лета. // Фото «Петрозаводск говорит»