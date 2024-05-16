Московский «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Наставником десятикратных чемпионов России станет сербский специалист Деян Станкович, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее «Спартак» расстался с предыдущим наставником Гильермо Абаскалем. До конца сезона пост и.о. главного тренера будет занимать Владимир Слишкович, а с сезона 2024-2025 команду возглавит Станкович.

Под руководством Станковича «Црвена Звезда» трижды выигрывала чемпионат Сербии, а «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin