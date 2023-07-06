Юный житель Карелии похитил медный кабель, но не успел продать

Четыре бухты медного кабеля пропали на одной из дач в Питкярантском районе. Ущерб превысил 35 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В совершении кражи заподозрили 19-летнего местного жителя – раньше его уже судили за подобные действия. Он проник на территорию чужого участка, взял кабель из сарая и припрятал в лесу.

Похищенное юноша хотел сдать в пункт приема металла, однако не успел этого сделать – его поймали. Кабель вернут законному владельцу, возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com