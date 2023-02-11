Юный вор оставил жителя Карелии без рогов

Скупщик лесных даров и лосиных рогов обратился в муезерскую полицию после того, как обнаружил пропажу более десяти экземпляров. Кто-то побывал в постройке, где мужчина хранил имущество. Ущерб он оценил в более чем 45 тысяч рублей.

Оперативники предположили, что к краже причастен 19-летний односельчанин потерпевшего. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за кражи.

Молодой человек знал лазейку, через которую можно было пробраться в чужой гараж, чем и воспользовался, рассказали в полиции.

Чтобы унести рога – потребовалось несколько заходов. Подозреваемый спрятал похищенное, часть которого успел продать. По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com