Водитель «Нивы» пошел на обгон и попал в ДТП на трассе «Кола»

В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности аварии в Сегежском районе на трассе «Кола».

ДТП произошло 10 февраля в 12:20 на 737 км магистрали. 65-летний водитель «Нивы» совершал обгон, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, сообщили в дорожной полиции.

Водитель отечественного внедорожника ВАЗ травмирован. ГИБДД проводит проверку. // фото Госавтоинспекция РК