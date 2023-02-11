11 февраля 2023, 11:26
Водитель «Нивы» пошел на обгон и попал в ДТП на трассе «Кола»
Отечественный внедорожник и грузовик столкнулись в Сегежском районе
В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности аварии в Сегежском районе на трассе «Кола».
ДТП произошло 10 февраля в 12:20 на 737 км магистрали. 65-летний водитель «Нивы» совершал обгон, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, сообщили в дорожной полиции.
Водитель отечественного внедорожника ВАЗ травмирован. ГИБДД проводит проверку. // фото Госавтоинспекция РК