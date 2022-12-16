16 декабря 2022, 19:16
Юный россиянин погиб в Таиланде
19-летний молодой человек получил смертельный удар током на баскетбольной площадке
В Таиланде после удара током погиб 19-летний россиянин. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, трагедия произошла в четверг в городе Паттайя. Юноша на баскетбольной площадке прислонился к фонарному столбу и получил сильнейший удар током.
Власти курортного города закрыли площадку для проведения расследования. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать оголившаяся проводка у основания фонарного столба.
Родственники погибшего находятся в Таиланде, посольство России поддерживает с ними связь. // Фото: unsplash.com