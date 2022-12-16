Умер знаменитый футболист Синиша Михайлович

Ушел из жизни знаменитый в прошлом футболист сборной Югославии Синиша Михайлович. Ему было 53 года. О смерти спортсмена пишет «Чемпионат».

Отмечается, что последние три года Михайлович боролся с лейкемией. Этот диагноз был поставлен футболисту в 2019 году.

Будучи игроком, Синиша Михайлович выступал за такие известные клубы, как «Рома», «Лацио» и «Интер». После завершения карьеры стал тренером, работал в сборной Сербии, в клубах «Торино», «Сампдория», «Болонья». // Фото: unsplash.com