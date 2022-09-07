Юный петрозаводчанин продавал смартфон и лишился денег

Жертвой мошенников в Петрозаводске стал 18-летний горожанин. Он пострадал при продаже смартфона через интернет, сообщили в МВД Карелии.

Объявление юноша разместил на одном из сайтов в прошлую пятницу. Покупатель нашелся и связался с ним по мессенджеру. Он прислал ссылку, чтобы совершить безопасную сделку.

Владелец гаджета ввел реквизиты своей карты и обнаружил, что его счет уменьшился на 10 114 рублей. Покупатель тут же перестал выходить на связь. // Фото: pxhere.com