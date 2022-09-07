Фигурант уголовного дела за пьяную езду снова выпил и сел за руль

Житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела, потому что не в первый раз сел за руль пьяным. Но когда это дело еще было в стадии расследования. 51-летний мужчина снова попался на вождении в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Горожанина остановили автоинспекторы в феврале этого года. Он был нетрезв, ранее за это его уже лишили прав, но выводов мужчина не сделал. Теперь в отношении водителя возбудили уже уголовное дело.

В период его расследования он нова сел за руль пьяным, это было в апреле. Мужчину опять поймали, в его деле появился новый эпизод.

Суд приговорил петрозаводчанина к обязательным работам на срок 350 часов и на три года лишил его права заниматься связанной с управлением транспортными средствами деятельностью. // Фото: depositphotos.com