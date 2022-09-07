Должнику не удалось скрыться от карельских приставов в Петербурге

У бывшего жителя Питкярантского района накопились значительные долги по налоговым отчислениям. Сумма составляет 253 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии. Мужчина решил избежать выплат, но приставы обнаружили его в новой квартире в Северной столице.

На неплательщика было заведено разыскное дело, сам он был объявлен в исполнительный розыск. В результате оперативных мероприятий приставы установили, что должник обращался за помощью в медицинскую организацию Санкт-Петербурга.

Запрос в учреждение здравоохранения помог установить адрес проживания. Мужчине все равно придется заплатить налоги и госпошлины в сумме 253 тысячи рублей, так как материалы переданы для дальнейшего исполнения в Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу. Фото: 10.fssp.gov.ru.