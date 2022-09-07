Мужчина в Кондопоге воровал из магазинов выпивку, а женщина – еду

Двух не знакомых между собой жителей Кондопоги подозревают в кражах из магазинов. Женщина вынесла продукты, а мужчина – спиртное, сообщили в МВД Карелии.

Так, ранее судимая 40-летняя дама лишь недавно вышла на свободу и вновь преступила закон. Она взяла несколько упаковок сыра и масла с витрины магазина, положила в пакет и ушла. Продукты стоили более 7 тысяч рублей, кондопожанка их продала.

Из другой торговой точки 33-летний горожанин украл 2 бутылки бренди. Продавать их он не стал, выпил сам. Ущерб составил 3 тысячи рублей. Оба фигуранта признались в содеянном. Женщину вычислили по камере видеонаблюдения. // Фото: pxhere.com