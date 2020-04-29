Юным жителям Карелии предложили примерить национальные костюмы

Стартовал фотоконкурс Гильдии межэтнической журналистики «Дети России»: принять участие смогут и жители Карелии. Для этого необходимо заполнить анкету, приложить к ней фотографию в национальном костюме и отправить организаторам.

«Участниками конкурса могут стать все граждане России, которые до 15 мая пришлют заполненную анкету участника и фотографии (не более трех) с детьми до 14 лет в национальных костюмах по адресу deti@nazaccent.ru. К работе необходимо приложить название и краткую аннотацию о том, в костюме какого народа России запечатлен ребенок. По желанию можно указать его этническое происхождение. Время, когда была сделана фотография, значения не имеет»,

- уточняется на сайте петрозаводской мэрии.

Победители будут определены 1 июня: конкурс приурочен к Международному дню защиты детей. Одного из них выберет жюри, а второго определят зрители посредством голосования на сайте конкурса. Кроме того, дополнительный приз вручат за самый аутентичный костюм.