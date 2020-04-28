Петрозаводчан пригласили на виртуальную встречу с писательницей

Петрозаводская библиотека имени Клюева приглашает жителей карельской столицы присоединиться к онлайн-встрече с писательницей Натальей Красавцевой. Автор рассказала о своей повести «Квартира», которая была опубликована в 2015 году в журнале «Север», сообщает Управление культуры петрозаводской горадминистрации.

Посмотреть видеоролик можно на популярном хостинге YouTube, а прочитать произведение - на сайте журнала «Север».

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