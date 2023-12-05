Юных петрозаводчан зовут на новогодний k-рор фестиваль

В Петрозаводске пройдет «Новогодний k-рор фест» для подростков от 12 лет, сообщили в мэрии.

17 декабря гостей ждет концертная программа, творческие номера, танцы и не только. Желающие могут подготовить свое выступление.

Посетить фестиваль (12+) смогут только зарегистрированные гости. Сделать это можно тут, а если кто-то хочет выступить то нужно оставить заявку здесь. Фестиваль состоится в 14:00 в Академическом лицее на Березовой аллее, 23. С собой нужно захватить сменку.

K-рор – музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, сочетает элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. // фото unsplash.com/ Bruno Cerveral