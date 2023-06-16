16 июня 2023, 10:09
Юноша в Карелии на тачке вывез чужое оборудование со стройки
Молодой человек шел мимо строящегося объекта и решил поживиться
С территории строящегося дома в Сортавальском районе кто-то украл водяной насос и строительные инструменты, которые принадлежат строительной организации. Имущество оценили более чем в 53 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские выяснили, что воришка - 20-летний житель Сортавалы. Молодой человек рассказал, что шел мимо стройки и задумал поживиться.
Он взял тачку, погрузил все, что приглянулось, и увез домой. Строительный инвентарь изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com