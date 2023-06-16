Юноша в Карелии на тачке вывез чужое оборудование со стройки

С территории строящегося дома в Сортавальском районе кто-то украл водяной насос и строительные инструменты, которые принадлежат строительной организации. Имущество оценили более чем в 53 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что воришка - 20-летний житель Сортавалы. Молодой человек рассказал, что шел мимо стройки и задумал поживиться.

Он взял тачку, погрузил все, что приглянулось, и увез домой. Строительный инвентарь изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com