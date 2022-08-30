Юноша разбил окно и вынес из магазина 15 бутылок дорогого алкоголя

Ночью 29 августа сотрудник ЧОПа сообщил в полицию, что в магазине на Голиковке сработала сигнализация. Оказалось, кто-то разбил окно и проник внутрь, рассказали в МВД Карелии.

Злоумышленник забрал с витрин виски и коньяк, унес 15 бутылок и скрылся. Ущерб составил 14 500 рублей.

Полицейские вышли на след подозреваемого, это ранее имевший проблемы с законом 20-летний горожанин. Молодой человек признался, что продал спиртное, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com