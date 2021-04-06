Юного жителя Карелии судили за угон, пьяную езду и угрозу убийством

Лоухский районный суд завершил рассмотрение дела молодого жителя района, обвиняемого сразу в трех преступлениях, два из которых он совершил будучи несовершеннолетним, сообщает прокуратура Карелии.

Суд установил, что юноша, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за пьяное вождение, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Он же, будучи нетрезвым, находясь в квартире своих соседей в поселке Чупа, из личной неприязни, взял нож и начал размахивать им перед лицами потерпевших. С учетом обстановки, агрессивного поведения несовершеннолетнего, его физического превосходства и действий с ножом, соседи воспринимали угрозу убийством как реальную, опасаясь осуществления этой угрозы и боясь за свою жизнь и здоровье.

Летом прошлого года, будучи нетрезвым, юноша проник в салон автомобиля и не имея разрешения на право пользования автомобилем стал ездить по улицам Чупы, где не справился с управлением и выехал с дороги на прилегающую к обочине возвышенность.

Молодой человек признал свою вину, раскаялся в содеянном, согласился с недопустимостью подобного поведения, принес извинения потерпевшим.

С учетом всех обстоятельств произошедшего и принимая во внимание особенности личности подсудимого, суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Фото с сайта cheboksary.ru