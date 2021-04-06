В Петрозаводске водитель нарушил правила парковки и лишился автомобиля

ГИБДД Петрозаводска напоминает водителям, что остановка и стоянка транспортных средств ближе 5 метров перед пешеходным переходом запрещена, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Дорожная полиция республики напоминает, что за данное нарушение предусмотрен административный штраф – 1000 рублей и задержание транспортного средства.

В Петрозаводске водитель нарушил правила парковки и лишился возможности пользоваться автомобилем, который перемещен на спецстоянку.

Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»