06 апреля 2021, 15:31
В Петрозаводске водитель нарушил правила парковки и лишился автомобиля
Машина нарушителя перемещена на спецстоянку
ГИБДД Петрозаводска напоминает водителям, что остановка и стоянка транспортных средств ближе 5 метров перед пешеходным переходом запрещена, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
Дорожная полиция республики напоминает, что за данное нарушение предусмотрен административный штраф – 1000 рублей и задержание транспортного средства.
В Петрозаводске водитель нарушил правила парковки и лишился возможности пользоваться автомобилем, который перемещен на спецстоянку.
Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»