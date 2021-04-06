Женщину с ребенком едва не сбили на тротуаре в центре Петрозаводска

Сегодня утром в 9:32 на перекрестке проспекта Ленина с улицей Кирова легковой автомобиль, вылетевший на тротуар, едва не сбил женщину и ребенка.

Машина покинула проезжую часть после того как ее водитель совершил резкий поворот избегая столкновения с встречным авто.

Трагедия не произошла буквально чудом.

Инцидент отказался заснят камерами компании Сампо.ру и выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Фото — скриншот видео.