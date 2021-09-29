Юная петрозаводчанка попалась на уловку мошенника

В полицию Петрозаводска обратилась 18-летняя жительница города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что девушка разместила в Интернете объявление о продаже детской коляски. На него откликнулся молодой человек. Он прислал продавцу ссылку на сайт, через который якобы необходимо было оформить получение денег. Юная горожанка ввела там данные своей карты, после чего с нее списалось 6500 рублей.

Собеседник объяснил произошедшее технической ошибкой и прислал новую ссылку под предлогом возврата денег. При этом, уточнил молодой человек, средства вернутся, только если на счете будет не менее 26 тысяч рублей. Продавец внесла деньги на счет, после чего все они были списаны. Собеседник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества проводится проверка.