29 сентября 2021, 14:44
Две молодые женщины украли дорожный знак в Петрозаводске
Полиция ищет злоумышлениц, которые могут быть причастны к хищению
Сотрудники угрозыска устанавливают личности двух молодых злоумышлениц в Петрозаводске. В МВД Карелии сообщили, что женщины могли унести дорожный знак с улицы города.
Лица подозреваемых попали в кадр камеры видеонаблюдения.
Предположительно именно эти особы унесли с улицы Чапаева дорожный знак. Это случилось на минувшей неделе, ущерб составил 17 тысяч рублей.
Всех, кому что-то известно о личностях и местонахождении женщин, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник