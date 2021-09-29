Две молодые женщины украли дорожный знак в Петрозаводске

Сотрудники угрозыска устанавливают личности двух молодых злоумышлениц в Петрозаводске. В МВД Карелии сообщили, что женщины могли унести дорожный знак с улицы города.

Лица подозреваемых попали в кадр камеры видеонаблюдения.

Предположительно именно эти особы унесли с улицы Чапаева дорожный знак. Это случилось на минувшей неделе, ущерб составил 17 тысяч рублей.

Всех, кому что-то известно о личностях и местонахождении женщин, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник