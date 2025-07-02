Юная любительница онлайн-игр перевела деньги отца мошенникам

Петрозаводчанин обратился в полицию после того, как с его банковского счета пропали почти 50 тысяч рублей. Под влиянием дистанционных жуликов оказалась его маленькая дочь.

В МВД Карелии рассказали, что девочка познакомилась в онлайн-игре познакомилась с пользовательницей под ником Юлечка. Новая знакомая предложила получить скин (прим.ред. название одежды или облика персонажа, оружий в некоторых компьютерных играх). Она убедила девочку закрыться в комнате с телефоном отца, подобрать пароль от приложения банка и продиктовать код из смс якобы для зачисления денег в игру. Школьница озвучила цифры, но желаемого не получила, а 47 700 утекли на неизвестный счет.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»