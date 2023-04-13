Юбилей земляка, посвятившего себя делу реабилитации невиновных

— Всемирный день рок-н-ролла. У этого дня пока нет признания на государственном или межгосударственном уровне. Не признан он и в ООН. Однако этот никак не мешает десяткам миллионов меломанов всего мира отмечать праздник самостоятельно, без помощи государственных учреждений или структур;

— 425 лет назад, в 1598 г., гугеноты Франции (так в стране называли протестантов) по подписанному в этот день королем Генрихом IV «Нантскому эдикту» получили свободу вероисповедания и богослужения по всей стране, за исключением Парижа и еще нескольких городов;

—195 лет назад, в 1828 г., в Санкт-Петербурге начато сооружение Большого Kонюшенного моста через Мойку в створе Мошкова переулка, одного из созвездия мостов Северной Пальмиры;

— 140 лет со дня рождения автора песни «Вставай, страна огромная» Александра Васильевича Александрова, народного артиста СССР, генерал-майора, доктора искусствоведения, композитора и дирижера, руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии;

— 80 лет назад, в 1943 г, в день 200-летнего юбилея Томаса Джефферсона, третьего американского президента и автора Декларации независимости США, в Вашингтоне торжественно открылся его мемориал. Это сооружение занимает одно из первых мест в рейтинге самых любимых американцами памятников;

— в этот же день берлинское радио сообщило о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. При этом подчеркивалось, что Катынский расстрел был проведен органами НКВД весной 1940 года;

— 65 лет назад, в 1958 г., победителем среди пианистов на I Международном конкурсе имени Чайковского в Москве стал американец Ван Клиберн. Выпущенная в США его пластинка с записью Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского стала первым произведением классической музыки, разошедшимся тиражом более 1 миллиона экземпляров;

— 75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Чухина (1948-1997), общественного деятеля, журналиста, полковника милиции, посвятившего себя делу реабилитации жертв политических репрессий, организатора и председателя Карельского историко- просветительского общества «Мемориал», автора книг «Каналоармейцы: история строительства Беломорканала», «Карелия-37: идеология и практика террора». Награжден медалями «За безупречную службу в органах внутренних дел»;

— юбилей отмечает Елена Григорьевна Сойни, литературовед, переводчик, доктор филологических наук, писатель, научный сотрудник Института языка, литературы и истории КНЦ РАН, заслуженный работник культуры РК.