Бездомных угостят куличами и яйцами на Пасху

16 апреля в Петрозаводске по традиции раздадут горячий обед бездомным и нуждающимся. В честь Пасхи будут угощать куличами и яйцами, сообщается в группе социального центра «Попечение».

Петрозаводчане могут присоединиться к доброй акции. Приносить сладости, чай, куличи и вареные яйца можно с 13 по 16 апреля с 10:00 до 13:00 на улицу Вольная, 1. Сладкую посылку просят подписать – на пасху бездомным. // фото unsplash.com