Где живут правильные пчелы, которые делают правильный мед

Текст: Алина Гапеева

— У каждой пчелы свой характер, — убеждает меня Иван Михайлов. Он хоть и не потомственный пчеловод, но о пчелах знает если не все, то очень многое.

О своих питомцах он говорит с восхищением. Как же тут не удивляться? Известно, что в одном улье уживаются от 15 тысяч пчел – у каждой труженицы свои обязанности.

Терпения и трудолюбия пчелам не занимать. Они неутомимо трудятся всю свою короткую жизнь продолжительностью один месяц (в летний период), а потом погибают. Долгожителями считаются пчелы, которые появились на свет осенью. Они живут в среднем полгода. Самый многочисленный класс – рабочие пчелы. Как раз эти трудяги и занимаются медосбором. Есть пчелы-охранники – они самые агрессивные и сильные. Работы хватает также пчелам-нянькам, разведчикам и даже слесарям.

— Слесари? А эти-то чем занимаются? — удивляюсь я.

— Строят и ремонтируют.

В общем, в пчелиной семье все заняты делом. Даже трутням определена своя роль – оплодотворять ее величество матку. После выполнения своей функции самца благополучно выгоняют пчелы-охранники за пределы пчелиного общежития. Если «товарищ» не желает покидать улей, то пчелы прибегают к крайним мерам — морят его голодом или жалят.

— А вас пчелы не жалят? — интересуюсь я.

— Бывает, но меня это не беспокоит.

А вот знакомство с пчелами у его супруги прошло крайне негативно. После их укусов у женщины появились симптомы аллергии.

— Мы приобрели пчел карпатской породы, которые считаются одними из самых миролюбивых. Тем не менее, карпатка может нападать на противника, который вторгается в их мирок. Иногда специальная одежда и дымарь не спасают. Сначала ульи были установлены непосредственно рядом с домом, а потом мы пришли к решению, что их надо перенести подальше от жилья, — признался Иван.

Можно сказать, что пчеловодством Иван стал заниматься по необходимости. Сяргилахта – деревенька маленькая, расположенная в живописном месте на берегу озера Сямозеро. Местечко тихое, почти глухое. С работой здесь плохо, от слова «никак».

В 2021 году Иван – коренной житель Сяргилахты — официально стал самозанятым, заключил контракт и получил материальную помощь от государства для ведения собственного бизнеса. На выделенные деньги мужчина закупил четыре улья, четыре пчелопакета (определенное количество пчел, сформированных на продажу) и кое-какой инвентарь.

С мая 2021 года совместную дружную работу начали и пчелки, и начинающий пчеловод. Правда, до этого Иван изучил всю обширную литературу по сельскому хозяйству и пчеловодству — все, чем располагает сельская библиотека. Теперь к теоретическим знаниям добавляет полученные опытным путем.

Снег еще не растаял, а у пчеловода уже начались горячие деньки. На лыжах Ивану надо добраться до заброшенного деревенского поля, которое находится в километре от дома. Там под снежными одеялами находятся улья с пчелами. Пчелиные домики впору освобождать от снега и будить их жильцов. Пчелам пора просыпаться и вставать на крыло. В общем, дел невпроворот.

С наступлением весеннего тепла он, как и все пчеловоды, готовится к первому облету пчел, так называемому очистительному, ведь на протяжении всей зимы насекомые находились в теплом укрытии.

— Весна в этом году оказалась холодной и снежной, поэтому насекомые полетели немного позже, чем обычно. Чтобы выйти из ульев и очистить организм после долгой зимы, им необходима солнечная и теплая погода, градусов 7-10 тепла. Здесь важно ловить момент,— объясняет пчеловод Иван Михайлов.

В двух ульях слышится едва уловимое шуршание – это говорит о том, что в них пчелы хорошо перенесли зимовку. В других домиках маленьким труженикам повезло меньше, хотя пасечник максимально обеспечивает насекомым комфортные условия для зимовки.

— Морозов пчела не боится, а погибнуть зимой может только от сквозняка, недостатка корма или другим причинам. При кормовых запасах в виде сахара у пчелиных семей отмечается более высокая степень зимостойкости, — со знанием дела говорит пасечник.

В каждом улье жизнь течет ровно, как работают часики. С началом цветения ивы и одуванчика пчелки отправятся на свой первый медосбор и будут трудиться до самой осени.

Трудолюбивые «питомцы» Ивана Михайлова собирают нектар дикоросов на заброшенных полях карельской глубинки, вдалеке от цивилизации. Такой продукт непременно получается с модным названием — экологически чистый.

«В Карелии главный медосбор дают леса. А в нашей стороне к тому же много заброшенных покосов и полей. Люди в деревне жить не хотят, уезжают. На зиму остаются только восемь человек. Пчелам в нашем тихом краю — раздолье. В изобилии растут иван-чай, малина, брусника, дикие полевые травы. В прошлом году пчелы темный мед натаскали. Похоже, что где-то на болотах собирали нектар. Считается, что наш карельский мед по целебным свойствам более ценный, чем мед из южных регионов. Он обладает уникальными свойствами и лечебной силой», — подытожил предприниматель.

За сезон один стандартный улей приносит от 10 килограммов меда. Приезжий народ его с удовольствием раскупает – слетаются, как пчелы на мед.

Планов у Ивана Михайлова – вагон и маленькая тележка. Вот, к примеру, он взялся оформить в аренду земельный участок под строительство сарая. Надо же где-то инвентарь хранить.

Собрал необходимый пакет документов, обратился в кадастровую службу Карелии. Пока дело движется медленно. Оказывается, не каждый клочок земли можно арендовать. Согласно положениям закона, использовать землю можно только в строгом соответствии с ее назначением...

"Земли много, а взять нечего",

— посетовал пчеловод.

Иван Михайлов, несмотря ни на что, старается достичь хорошего результата в любимом деле.

Говорят, кто не рискует — тот не выигрывает. Иван рискнул и занялся разведением пчел, хотя климат в Карелии для пчеловодства не самый благоприятный. И теперь у начинающего пчеловода появилась возможность не только вдоволь отведать сладкого медку, а также реализовать свой товар на рынке. Говорят, в Карелии водятся правильные пчелы, которые собирают самый полезный мед. Иван, который сам трудится, как пчела, набирается практического опыта и верит в лучшее, с этим не спорит. // Фото Ивана Михайлова, из архива семьи Михайловых, отделения по работе с гражданами центра социальной работы РК