03 ноября 2023, 16:01
Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске
Жители карельской столицы смогут устроиться на работу в банк и на транспортные предприятия
В Петрозаводске состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Мероприятие пройдет в Кадровом центре Петрозаводска по адресу улица Кирова, дом 25. 8 ноября в 10:00 пройдет отбор работников для Россельхозбанка. 14 ноября в 10:00 набирать людей будут МУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс».
Жителей карельской столицы приглашают принять участие в ярмарках. // Фото: unsplash.com / Scott Graham