Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Мероприятие пройдет в Кадровом центре Петрозаводска по адресу улица Кирова, дом 25. 8 ноября в 10:00 пройдет отбор работников для Россельхозбанка. 14 ноября в 10:00 набирать людей будут МУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс».

Жителей карельской столицы приглашают принять участие в ярмарках. // Фото: unsplash.com / Scott Graham