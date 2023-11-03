03 ноября 2023, 16:01
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

Жители карельской столицы смогут устроиться на работу в банк и на транспортные предприятия

В Петрозаводске состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Мероприятие пройдет в Кадровом центре Петрозаводска по адресу улица Кирова, дом 25. 8 ноября в 10:00 пройдет отбор работников для Россельхозбанка. 14 ноября в 10:00 набирать людей будут МУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс».

Жителей карельской столицы приглашают принять участие в ярмарках. // Фото: unsplash.com / Scott Graham

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ярмарка вакансий
Карелавтотранс
Городской транспорт
Мэрия
новости петрозаводска