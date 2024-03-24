Ярчайшее полярное сияние может озарить сегодня небо над Карелией

В ближайшие часы до Земли доберется выброс корональной массы с Солнца. Об этом сообщает паблик AstroAlert.

Отмечается, что скорость направляющегося к нашей планете солнечного ветра составляет более 500 км/с. Вполне возможно, что уже сегодня начнется сильная геомагнитная буря.

У жителей Карелии, если позволит погода, будет возможность полюбоваться очень ярким полярным сиянием, отмечают астрономы. Сияние будет заметно даже в южных широтах. // Фото: unsplash.com / Daniel Mirlea