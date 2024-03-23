23 марта 2024, 17:13
Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю
В сторону нашей планеты летит солнечный ветер
На Земле разыграется геомагнитная буря. Об этом сообщает паблик AstroAlert.
По данным источника, на Солнце ранним утром 23 марта произошла мощная вспышка, сопровождавшаяся довольно сильным выбросом солнечной плазмы. Солнечное вещество направляется в сторону Земли.
Солнечный ветер достигнет нашей планеты на скорости 600-900 км/с. Это способствует формированию сильной магнитной бури. Полярные сияния можно будет наблюдать на большой территории.
По данным gismeteo.ru, уже 24 марта сила бури достигнет 6 баллов. Такой показатель оценивается как «умеренная буря». // Фото: unsplash.com / Jonathan Borba