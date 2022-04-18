Яндекс и VK удалили из поисковой выдачи две зарубежные соцсети

Сервисы "Яндекс.Поиск" и "Поиск Mail.ru", который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) из поисковой выдачи, выяснил корреспондент ТАСС.

При введении запросов на данные соцсети поисковик вместо официального сайта выдает ссылку на приложение в Google Play, на статью о соцсети в Википедии и предложения о скачивании файла приложения для Android со сторонних сервисов. Также при запросе можно получить ответ, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ», сообщает издание.

В компаниях Яндекс и ВК объяснили, что действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора. Фото: mirtesen.ru.