31 января 2025, 07:42
Автоклуб 10 RUS

Яма на Шотмана собрала «урожай» из подбитых машин

Водителей предупредили об очень неприятном месте в Петрозаводске

Вечер четверга оказался испорчен для некоторых автомобилистов. Около пяти автомобилей угодили в яму на улице Шотмана в карельской столице. Об этом написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Любимые наши ямы на Шотмана. Вечер четверга, 21:43. Три машины за мной с такой же ситуацией. Передо мной еще две въехали. Все мы в одну яму»,

- написали в паблике.

В комментариях порекомендовали вызывать ГАИ, фиксировать и обращаться в суд за компенсацией.

Другие предупредили, что в городе «уплыли» все дороги, везде ямы.

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Метки: 
яма
новости петрозаводска
улица Шотмана
водитель