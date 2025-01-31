31 января 2025, 07:42
Яма на Шотмана собрала «урожай» из подбитых машин
Водителей предупредили об очень неприятном месте в Петрозаводске
Вечер четверга оказался испорчен для некоторых автомобилистов. Около пяти автомобилей угодили в яму на улице Шотмана в карельской столице. Об этом написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Любимые наши ямы на Шотмана. Вечер четверга, 21:43. Три машины за мной с такой же ситуацией. Передо мной еще две въехали. Все мы в одну яму»,
- написали в паблике.
В комментариях порекомендовали вызывать ГАИ, фиксировать и обращаться в суд за компенсацией.
Другие предупредили, что в городе «уплыли» все дороги, везде ямы.