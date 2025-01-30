Получение медсправок водителям хотят упростить уже в этом году

Минздрав России предложил изменить порядок выдачи медицинских справок для водителей, исключив необходимость повторных обследований. Ведомство разработало законопроект, согласно которому данные диспансеризации смогут использоваться при оформлении медицинского заключения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, нововведение позволит существенно сократить время, затрачиваемое гражданами на прохождение обязательных процедур. Инициатива была подготовлена совместно с профильным комитетом Госдумы.

Если предложение будет одобрено, медицинские справки начнут оформляться на основе результатов профилактических осмотров и диспансеризации, что избавит водителей от необходимости проходить дополнительные медобследования для получения документа, необходимого для управления транспортным средством. // фото: freepik.com