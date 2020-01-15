«Я жалоб не пишу»: житель Пиндушей взял на себя работу чиновников

«Его так много, что я думаю, открыв крышку унитаза, увижу там Шихова, который скажет: "А я тут все уже помыл!"» Так про жителя Пиндушей пишут в соцсетях некоторые пользователи. Игорь Шихов – в Медвежьегорском районе персона известная. Есть у него недоброжелатели, но гораздо больше тех, кто его поддерживает. И злобу, и любовь вызывает активность Игоря. Вот уже много лет он добровольно и бескорыстно делает вещи, которые должна, но почему-то не делает местная власть.

– По улице Горького никогда в жизни не было никаких фонарей. Именно этой дорогой, которая ведет к центральной улице, люди ходят. Дети этим путем идут в школу. Но всем по барабану, – объясняет Шихов, почему два года назад поставил возле своего гаража фонарь, освещающий окрестности. Именно эта его инициатива привлекала внимание журналистов в первой половине января, когда о мужчине в паблике «Типичный Медвежьегорск» написала местная жительница.

– В Пиндушах есть человек, который каждый год летом заготавливает песок, чтобы потом зимой в гололёд посыпать дворы и дорогу, чтобы ходили жители всех ближайших домов. И самое главное! На улице нет освещения и никогда не было. И он сам установил столбы и повесил фонари, – сообщила жительница поселка.

Действительно, недалеко от гаража Шихова стоит небольшой столб, на нем – маленький светильник. Однако и его хватает, чтобы осветить солидный участок улицы. Еще один фонарь висит над входом в гараж.

– Я купил было хороший уличный фонарь (он тысяч пять стоил) и повесил его на столб ЛЭП. Но меня сразу предупредили, что электрики его снимут. Это же их опора, хотя электричество я провел от своего гаража. После этого я сам поставил столб с маленьким фонарем, и он, кстати, довольно неплохо светит. Светит круглые сутки, а то я вечером могу забыть его включить, – рассказывает Шихов.

Игорю Шихову почти 40 лет, он зарабатывает на жизнь ремонтом автомобилей. Говорит, что с ранних лет привык рассчитывать только на себя самого.

– Родился в Медвежьегорске. Когда мне было четыре года, родители получили квартиру в Пиндушах. Когда мне было 15 лет, отец умер, оставив шестерых детей. Я был самый старший, взял полностью семью на себя. И с тех пор поклялся, что мои дети никогда не увидят ту нищету, в которой вырос я, – говорит Игорь.

Привычка полагаться на себя привела к тому, что мужчина начал улучшать не только жизнь своей семьи, но и пространство вокруг себя. Например, засыпает скользкие улицы песком, о чем и сообщила миру его землячка.

– Песок летом заготавливаю. Обычно я беру 10-20 ведер, на зиму хватает. Раньше можно было просто накопать, теперь нельзя – покупать приходится. Но в эту зиму у меня уже к середине января весь песок кончился из-за постоянной гололедицы.

Еще одна сфера интересов Игоря – бездомные собаки. Здесь он не одинок: по словам мужчины, этой проблемой в Медвежьегорске занимаются 14 добровольцев. Они находят больных животных, лечат их и подыскивают хозяев.

– Бывает такое, что и в Питер возим, если нужна срочная операция. Все за свои деньги. Только один раз только я собирал средства. Такая возникла ситуация: была собака дорогой породы, заболела, и хозяйка ее решила усыпить. Об этом стало известно мне, я приехал и забрал, сказав, что хочу помочь в усыплении. А сам вылечил. Лечение было дороге, вот и пришлось просить о помощи. Мне эта женщина еще и претензии предъявляла за то, что я ее обманул.

Активность мужчины иногда становится причиной конфликтов. «Слишком много стало Игоря, не в депутаты ли он метит?» – пишет какая-то женщина в социальной сети. Люди не понимают, почему мужчине не сидится на месте.

– Этим летом был случай у нас в Пиндушах. Мужчина увез собаку на трассу и выкинул. И собака там жила две недели. Люди стали приезжать, кормить. Потом кто-то сфотографировал, выложил в сеть. Я попросил односельчан помочь ее поймать, потому что в руки она не давалась; так приехал ко мне ее хозяин, меня обматерил, а потом поехал и забрал собаку обратно. И она сейчас живет у него.

– А за что материл-то?

– Потому что люди в соцсетях стали его костерить. Многие собаку-то узнали. Вот он и приехал претензии высказывать: дескать, мне что, заняться нечем?

Несмотря на такие эпизоды, люди в основном поддерживают Шихова. Ведь медийная известность к нему пришла только что, а вот народная слава – уже давно.

– Бескорыстный и позитивный человек. Может на своем транспорте отвезти в Петрозаводск. Очень редко такое встречается в нашей жизни, – хвалит соседа Ирина.

– Игорь сам по себе все тихо делает. Если честно, он и мусор тут по вечерам тихонько убирает, пока никто не видит. Просто вдруг все вылезло на показ, но это же не он про себя написал, – рассуждает другая односельчанка, Наталья.

У Игоря большая семья: жена, трое детей. По его словам, своей супруге он рассказывает не всё, чтобы лишний раз не нервировать. Подменять собой органы власти – занятие хлопотное. Например, только за лето Шихов, по его словам, убрал с улиц 27 мертвых животных.

– Собьют животное где-нибудь в Медгоре или Пиндушах, его никто не увозит. Все ходят только, фотографируют. Вот сейчас случай был. На стоянке РОВД лежала мертвая собака. Здоровенная! Мне знакомые написали. А были заморозки после оттепели, и она примерзла намертво. Я ее сорок минут от асфальта отдирал. Пришлось идти в соседний дом, просить, чтобы мне чайник вскипятили. На меня смотрели, как на идиота… Отогрел, увез, похоронил. Это 28-я была, – рассказывает Игорь.

– Вы выполняете работу, которую должны делать чиновники – делаете освещение, посыпаете улицу, убираете с дорог мертвых животных. Неужели у вас вопросов к власти не возникает? Почему не заставить ту же полицию убрать собаку, которая лежала на их стоянке? Почему не писать жалобы, не понуждать чиновников выполнять свои обязанности?

– Я не такой человек, чтобы писать жалобы. Пишут другие. И я никогда не занимался пиаром, ничего про себя нигде не выкладывал, кроме как на личной странице. Про меня никто не знал. А теперь, что бы я ни сделал, все становится объектом внимания…

По словам Игоря, два года назад, когда он поставил свой фонарик, местный мэр обещал решить вопрос с освещением улицы. Летом даже приезжали какие-то люди, фотографировали, измеряли. На этом, впрочем, все и закончилось. Содержание улицы Горького в поселке Пиндуши по-прежнему держится на одном человеке, и он – не чиновник.