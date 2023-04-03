Взыскать алименты на детей помогут жителям Карелии

Горячую линию о взыскании алиментов и по других затрагивающим интересы детей вопросам поведет УФССП Карелии. Звонки будут принимать 5 апреля, в среду, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отвечать на вопросы граждан специалисты станут с 11:00 до 12:00 по телефону (8142) 73-04-09.

Можно будет получить консультацию по вопросам, связанным с исполнением решений о взыскании задолженности, порядке общения с детьми, предоставлении жилья детям сиротам и оставшимся без попечения родителей. // фото: freepik.com