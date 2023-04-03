На уменьшение зарплаты ради удаленки согласны 4 из 10 петрозаводчан

Петрозаводчане не готовы прощаться с удаленным режимом работы, хотя пандемия закончилась. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что 4 из 10 готовы снизить зарплатные ожидания ради дистанционки.

Это результаты опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане, имеющие желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (22%) согласен потерять 5% заработка, каждый девятый — 10%. Получать на 15%, 20% и на 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 36% респондентов.

Тех, кто не готов терять ради дистанционной работы, среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет больше, чем среди молодежи до 24 лет (45% против 22% соответственно).

Чем больше зарабатывают люди, тем чаще они отказываются от финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей их 36%, то среди зарабатывающих свыше 80 тысяч — 47%. // фото: freepik.com