Взрывы прогремят завтра в Питкярантском районе

В среду, 22 февраля, массовый взрыв проведут на месторождении гнейсо-гранитов в Карелии. Взрывные работы пройдут в «Нюрин-Саари-1», сообщили в администрации Питкярантского района.

Взрывы осуществит компания «Питкярантский карьер нерудных ископаемых». Сначала намечены подготовительные работы, когда их завершат, опасную зону оцепят, доступ туда прекратят.

Время ограничения передвижения по территории карьера - с 10:00 до 19:00, отметили в администрации. // фото: rawpixel/ freepik.com