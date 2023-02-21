21 февраля 2023, 21:32
Общество

Взрывы прогремят завтра в Питкярантском районе

Взрывные работы пройдут на гранитном месторождении в Карелии

В среду, 22 февраля, массовый взрыв проведут на месторождении гнейсо-гранитов в Карелии. Взрывные работы пройдут в «Нюрин-Саари-1», сообщили в администрации Питкярантского района.

Взрывы осуществит компания «Питкярантский карьер нерудных ископаемых». Сначала намечены подготовительные работы, когда их завершат, опасную зону оцепят, доступ туда прекратят.

Время ограничения передвижения по территории карьера - с 10:00 до 19:00, отметили в администрации. // фото: rawpixel/ freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Питкярантский район
взрывные работы