К рыбному заводу в Карелии прокладывают дорогу

Строительство нового подъезда к заводу по переработке пикши, трески и других видов рыбы в Кондопоге идет полным ходом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Подрядчик - компания «АБЗ –Дорстрой», она в данный момент активно разрабатывает и вывозит грунт, обустраивает насыпь.

Деревья и кустарники вырубили еще в прошлом году, провели фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборку бортового камня. Завершить строительство дороги планируют в августе этого года. // фото: Минтранс Карелии