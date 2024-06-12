Взрывы пивных баллонов пугают жителей Петрозаводска

От грохота взрывов перепугались жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске. Выяснилось, что это новое развлечение подростков - взрывать пивные баллоны.

"Уважаемые родители! Если вы узнали своих детей, будьте добры объяснить им, что взрывать пивные баллоны опасно. И для них и для людей вокруг",

- пишут горожане в паблике "Ключевая. Новости района".

Авторы поста уточняют, что было почти десять часов вечера: многие дети в это время уже спят, а взрослые и пожилые люди отдыхают. От грохота перепугались все. // Видео: Ключевая. Новости района.