Работы по благоустройству поселка Карелии требуют проверки МВД

Депутат Заксобрания Андрей Монастрышин отправил обращение в МВД и Следственный комитет Карелии с просьбой проверить работы по благоустройству парка «Чайка» в поселке Рабочеостровск Кемского района.

В октябре 2023 года глава Рабочеостровского сельского поселения подписал документы о приемке выполненных работ. Сметная стоимость в соответствии с договором подряда составила 2 496 415 рублей. Работы выполняла компания ООО «Агертон» - Агентство эко-дизайна.

В пункте №28 акта указана световая конструкция: металлические буквы «РАБОЧЕОСТРОВСК» со светодиодной подсветкой, стоимость 215 875 рублей. Местные жители утверждают, что светодиодная подсветка отсутствует.

Депутат направил письма в МВД и Следственный комитет с просьбой провести проверку. В случае выявления фактов преступления и причинения государству ущерба - возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности. // Фото: Андрей Монастыршин.