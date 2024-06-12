Глава Карелии поздравил жителей республики с Днем России

Под торжественные аккорды гимна России Глава Карелии Артур Парфенчиков совместно с ветераном специальной военной операции и юнармейцами поднял в небо главный символ государства – российский триколор. Церемония прошла перед праздничным концертом у Петровского дворца.

"Сила России всегда была в прочном единстве народа, верности корням и традициям. Национальная сплочённость и общность сегодня чувствуется особенно, когда в ходе специальной военной операции идет борьба за независимость и суверенитет нашей Отчизны, за право развиваться по собственному пути, хранить и передавать новым поколениям историческую и культурную память. Своими деяниями, мечтами чтим прошлое нашей Родины, созидаем настоящее ради великого будущего",

- сказал Артур Парфенчиков.

Участников праздничного концерта поздравили спикер Карельского парламента Элиссан Шандалович, участник СВО Андрей Игашев.

"День России напоминает нам о единстве и силе нашей страны, о нашей ответственности за будущее Родины. И пусть Россия всегда остается благополучной и процветающей",

– сказал Андрей Игашев.

Творческие коллективы и солисты подготовили музыкальные подарки. Со сцены прозвучали песни «Россия – это мы», «Родина – мать», «От Волги до Енисея» и другие. Году семьи посвятили особое произведение – «Гимн года семьи».

Праздничный день продолжится большим танцевальным флешмобом «Русь танцевальная – 2024». Акция пройдет на Советской площади в 12.45. Также всех желающих ждут в 12 и 15 часов в Центре культуры «Петровский» – там состоится мастер-класс по приготовлению традиционного блюда карельской кухни – калиток. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.