В Петрозаводске празднуют День России

Праздничные мероприятия 12 июня начались у Петровского дворца. Позвучал гимн России, участник СВО и юнармейцы подняли в небо триколор.

Участников и зрителей праздничного концерта поздравили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, участник СВО Андрей Игашев.

Со сцены прозвучали песни «Россия – это мы», «Родина – мать», «От Волги до Енисея» и другие. Году семьи посвятили особое произведение – «Гимн года семьи».

Праздничный день продолжится большим танцевальным флешмобом «Русь танцевальная – 2024». Акция пройдет на Советской площади в 12.45. Также всех желающих ждут в 12 и 15 часов в Центре культуры «Петровский» – там состоится мастер-класс по приготовлению традиционного блюда карельской кухни – калиток. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.